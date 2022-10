Il messaggio di Totti per Francesco Valdiserri: “Un dolore così grande non si può immaginare”

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha inviato un messaggio di cordoglio ai giornalisti del Corriere della Sera Luca Valdiserri e Paola Di Caro, dopo la morte del figlio Francesco. Tifosissimi della Roma, spesso presenti come opinionisti nelle radio romaniste, lo avevano chiamato proprio come l’ex capitano giallorosso. “Quando arriva la notizia della perdita di un figlio in questo modo – scrive Totti – non sai da dove iniziare. Luca e Paola mi sono stati accanto nel mio percorso da ragazzo a uomo, a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco… oggi cosa posso dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore così grande non si può immaginare. Paola , Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco sarai per me sempre un angelo”.

Francesco Valdiserri, 18 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto sulla Cristoforo Colombo, mentre chiacchierava con un amico camminando sul marciapiede. A darne la notizia è stata proprio la madre, con un tweet: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più – ha scritto -. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Alla guida di quell’auto fuori controllo, che ha abbattuto anche un palo dell’illuminazione e un albero, c’era una ragazza di 23 anni, Chiara Silvestri risultata positiva all’alcol test, il tasso era il triplo rispetto al limite consentito. Nel suo sangue ci sono anche tracce di cannabis. È agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.