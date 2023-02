Totti e Ilary in tribunale per il caso Rolex e borsette. L’avvocato della showgirl: “Siamo nelle mani dei giudici”

È durata due ore la terza udienza del caso che vede contrapposti Ilary Blasi e Francesco Totti. I due coniugi sono stati ascoltati dal giudice Francesco Frettoni per raccontare la propria versione dei fatti: la presentatrice chiede la restituzione di centinaia di borse e scarpe che l’ex capitano della Roma le avrebbe sottratto, mentre Totti la accusa di avergli rubato i Rolex.

I due, che si vedranno di nuovo in aula il 14 marzo per la causa di separazione, sono arrivati al tribunale civile di Roma nel primo pomeriggio, a bordo delle rispettive auto. “No comment, siamo nelle mani dei giudici”, ha detto al termine dell’udienza il legale di Ilary, Alessandro Simeone, alla domanda se fossse stato trovato un accordo.

Sembra più vicino un’intesa per quanto riguarda la separazione, che eviterebbe uno scontro in tribunale. Secondo alcune indiscrezioni, Francesco e Ilary avrebbero ricominciato a parlarsi via WhatsApp.