“Torneremo a girare in vespa e a tirar baci”: l’addio del papà al piccolo Mattia

Un pensiero sui social per salutare il suo piccolo: “Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti. Vi vogliamo bene”. Con tre righe e una foto che ritrae lui e il piccolo Mattia sorridenti sulla moto, Tiziano Luconi, ha affidato al suo profilo social un pensiero al figlio di 8 anni, la più giovane tra le vittime dell’alluvione del 15 settembre scorso, il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri, immerso nel fango, in un terreno agricolo nel comune di Trecastelli, a 13 chilometri di distanza da dove era scomparso.

Il corpo del piccolo è stato trasportato all’ospedale di Senigallia. Sarà sottoposto ad ispezione cadaverica, al termina della quale si deciderà se sarà necessario effettuare un’autopsia. La piccola salma non è stata ancora identificata ufficialmente ed è possibile che sia necessario l’esame del Dna.