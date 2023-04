Torino, sequestrato e rapinato dopo la vincita al “Gratta e Vinci”: quattro arresti

Avevano messo a segno una rapina ai danni di un imprenditore che aveva vinto 5 milioni di euro al Gratta e vinci. Adesso i quattro membri della banda sono tutti in carcere per il furto avvenuto lo scorso maggio nella villa del 33enne. Sotto la minaccia di una pistola, riuscirono a sottrargli più di 600mila euro in oggetti preziosi e lingotti d’oro, acquistati con i milioni della vincita al Gratta e vinci.

Il giorno successivo al fatto, avvenuto il 28 maggio dell’anno scorso, era già stato arrestato uno dei presunti responsabili, un autista moldavo di 48 anni a cui era stata trovata in casa parte della refurtiva. Il 21 marzo scorso sono scattate le manette per altri tre complici, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta di un cittadino romeno di 38 anni, considerato l’ideatore del colpo, la presunta basista, una trentenne romena, e un cittadino moldavo di 34 anni, che vive a Padova.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i quattro avrebbero aspettato l’imprenditore al suo rientro a casa assieme alla fidanzata, in una villa di Torre Pellice. Li avrebbero poi minacciati con una pistola e costretti a sdraiarsi per terra con le mani sopra la testa, finendo per rubare 8 chili d’oro e preziosi dal valore di 600mila euro oltre a 20mila euro in contanti. Cinque mesi prima, l’imprenditore era già stato vittima di un altro furto da 300mila euro in un’altra villa vicino Torino.