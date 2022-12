Gravissimo incidente stradale nella notte a Caselle, vicino Torino: intorno alle 3 un’auto con a bordo quattro ragazzi, tutti tra i 17 e i 18 anni, si è schiantata contro il muro di un ex opificio in via alle Fabbriche per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. I passeggeri sono riusciti a uscire dalla vettura in fiamme mentre il conducente del veicolo, una Ford Ka, rimasto incastrato tra le lamiere, è morto carbonizzato. Si chiamava Blendi Halili.

I tre giovanissimi sopravvissuti sono stati ricoverati in codice giallo all’Ospedale di Ciriè per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle Torinese e Torino Centrale e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sull’accaduto. Nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente, si sarebbe trattato di una perdita di controllo autonoma da parte del conducente. La vittima avrebbe compiuto 19 anni a gennaio, era alla guida dell’auto dei suoi genitori.