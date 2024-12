Incendio in un appartamento a Torino: muore una ragazza di 25 anni

Ricoverati in ospedale il padre e la madre

Una ragazza di 25 anni è morta mentre il padre e la madre sono rimasti feriti nella notte tra il 30 e il 31 dicembre nel centro di Torino a causa di un incendio.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 4:00 del mattino al piano terra di un palazzo in corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’incrocio con via Vinzaglio, dove viveva la famiglia originaria delle Filippine.

Malgrado l’intervento dei soccorsi, dei Vigili del fuoco, della Polizia e dei Vigili urbani, la giovane è deceduta nel sonno, presumibilmente per asfissia dovuta a un’intossicazione da monossido di carbonio. I genitori invece sono stati ricoverati in ospedale. L’intero palazzo poi, dove il padre della vittima lavora come custode, è stato dichiarato inagibile ed evacuato.

Ancora ignote le cause del rogo, che potrebbe essere stato innescato dal malfunzionamento di una canna fumaria o da un corto circuito elettrico.