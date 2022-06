Molti genitori si sarebbero comportati diversamente. Il figlio è caduto facendosi male a causa dello scivolo rotto, ma il papà anziché denunciare l’accaduto, si è messo di buona lena ad aggiustarlo, per evitare che altri bambini potessero ferirsi. È successo a Torino, al giardino Levi di Nizza Millefonti, già al centro di numerose polemiche per lo stato di degrado in cui versa il parco giochi.

Il volenteroso papà, aiutato dallo zio del bimbo, ha trovato un’asse e l’ha sostituita a quella mancante. Una bella storia che è diventata in poco tempo virale sui social. “Un gran bel gesto di civiltà”, scrive un utente su Facebook. Gli abitanti del quartiere insistono invece sul fatto che sia il Comune a dover fare interventi del genere, visto il degrado in cui versa il giardino, frequentato da giovanissimi.

Alcuni residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere di istallare telecamere per sorvegliare il parco. Il cancello d’ingresso è rotto da un anno insieme ad alcune recinzioni che sono state rimosse perché pericolanti, ma che hanno lasciato i pali di sostegno, molto pericolosi soprattutto per i più piccoli.