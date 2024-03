Torino, 50enne sequestrato e torturato da due minorenni: “Dacci 5mila euro”

Due adolescenti di 15 e 16 anni hanno sequestrato, picchiato e torturato un uomo di 50 anni intimandogli di consegnare loro 5mila euro. È successo a Rivoli, Comune nella città metropolitana di Torino. I due giovani sono statu sottoposti a fermo con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni gravi.

Da diverso tempo la coppia di ragazzi aveva preso di mira l’uomo, che vive in una cascina diroccata. I due – che erano già stati denunciati per piccoli reati – lo hanno tenuto sotto sequestro per oltre dodici ore.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’ostaggio sarebbe stato legato al fondo di una stalla vicino alla cascina. I due giovani sequestratori lo avrebbero poi lasciato al freddo per una notte intera, legandolo con una corda al gancio dove vengono attaccate le mucche.

“Non ti libereremo finché non ci darai cinquemila euro”, gli avrebbero detto: “Dicci dove tieni i soldi, sappiamo che li tieni in casa”. Dopodiché l’uomo avrebbe accettato di andare in banca per prelevare la somma richiesta. Ma l’impiegata, accortasi delle condizioni del cliente, ha allertato i carabinieri, che hanno poi proceduto al fermo dei due giovani.

