A Torino un ragazzo di 23 anni di origini nobili, Pietro Costanzia di Costigliole, è in stato di fermo per tentato omicidio con l’accusa di aver colpito con un machete a una gamba un coetaneo, che poi è stato costretto all’amputazione dell’arto.

Il fermato è stato scoperto dalla Squadra Mobile di Torino in un albergo di corso Regina Margherita, dove alloggiava da due giorni sotto falso nome (grazie a un documento falso). Il giovane ha negato di avere a che fare con l’aggressione, ma la fidanzata della vittima lo ha riconosciuto.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di domenica scorsa. Un 23enne è a bordo di un monopattino insieme alla sua fidanzata in zona Mirafiori. A un certo punto arriva uno scooter con in sella due giovani: uno dei due scende, ha in mano un machete, si avvicina al ragazzo del monopattino e lo colpisce alla gamba sinistra, poi si dà alla fuga lasciano la vittima sanguinante sul marciapiede.

I passanti, richiamati dalle urla del giovane ferito, allertano i soccorsi. Il ragazzo viene portato in ospedale, dove è sottoposto a un delicato intervento: sopravvive, ma i medici devono amputargli la gamba. Le sue condizioni restano gravi e il giovane è tutt’ora ricoverato in terapia intensiva.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, gli investigatori sospettano che il movente vada ricercato in presunte avance che la vittima avrebbe fatto nei confronti della fidanzata del presunto aggressore. Ma non si escludono altre piste, tra cui quella della droga.

Il ragazzo fermato, interrogato dagli inquirenti, avrebbe negato la propria colpevolezza sottolineando di non possedere né uno scooter né un machete.

Secondo il Corriere della Sera, il ragazzo – soprannominato “Il Santo” – è destinatario anche di un ordine di cattura internazionale spiccato dalle autorità della Spagna, dove sarebbe accusato di rapina.

Pietro Costanzia di Costigliole è figlio di un conte originario di Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo, e vive a Torino con la famiglia. Suo padre, Carlo Junior, è nato a Rio de Janeiro, figlio di un partigiano democristiano.

Carlo Junior avrebbe avito un primo figlio con una nota showgirl spagnola, Mar Flores: il fratellastro di Pietro ha anche recitato in una serie tv, Toy Boy, andata in onda su Netflix.

