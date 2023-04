Malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell’Odeon, impegnato ne “Le voci di Dante”. L’attore italiano stava interpretando un testo dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano e lo show era esaurito. Servillo all’improvviso si è accasciato al suolo ed è caduto sbattendo la testa contro il leggio. Lo spettacolo è stato interrotto dapprima per prestare i primi soccorsi all’attore 64enne, poi definitivamente per permettere di portarlo in ospedale per alcuni controlli, ma comunque sta bene e si è ripreso.

Servillo, 64 anni, che ha recitato in tantissimi film cult negli ultimi anni, tra cui ‘La grande bellezza’, con cui Paolo Sorrentino vinse il premio Oscar, è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l’intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli.