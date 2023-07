Il padre dell’amico di Leonardo La Russa: “Forse la ragazza si è pentita”

“Mio figlio è un playboy ma non fa certe cose, forse la ragazza ha fatto sesso e poi ha denunciato perché pentita”: a parlare è il papà di Tommaso Gilardoni, l’amico di Leonardo La Russa che si trovava con lui la notte in cui sarebbe avvenuto il presunto stupro nei confronti di una 22enne.

Intervistato da La Verità, Gilardoni senior, 58 anni, dice di non sapere nulla della vicenda in cui è coinvolto il figlio, indagato per violenza sessuale.

“Non penso proprio possa aver fatto una cosa del genere, è un ragazzo con la testa sulle spalle, non penso proprio” dichiara l’uomo, informato dal giornalista sulla vicenda.

“Non sono informato dei rapporti sessuali che ha mio figlio. È certamente un piacione, però, non so altro” aggiunge l’uomo, il quale poi conferma che il figlio vive a Londra da due anni dove ha studiato Economia per poi aprire alcune start-up legate al mondo della musica.

Gilardoni descrive il figlio come un ragazzo “molto in gamba, con la testa sulle spalle perché noi siamo una famiglia perbene, per questo mi risulta strana questa storia, mi creda”.

“So che mio figlio è sempre circondato da bellissime ragazze, anche io sono uno a cui piacciono le donne, mi sembra strano che lui possa avere fatto una cosa del genere… è un giovane molto preparato, molto avanti, so che non fa uso di sostanze stupefacenti, è un ragazzo cresciuto con i sani principi, perché noi siamo ancora una famiglia con i sani principi” aggiunge il padre di Tommaso.

“Le posso far vedere la lettera che mi ha mandato per il mio compleanno in cui mi ringrazia per il modo in cui l’ho educato, per questo mi sembra strano che lui possa aver fatto una cosa del genere… sa però che al giorno d’oggi le ragazze prima magari fanno sesso e poi si accorgono con chi lo hanno fatto ed è un attimo che vanno a denunciare le persone, però, non lo so”.

L’uomo commenta anche l’assunzione di stupefacenti da parte della presunta vittima: “Questa poi è andata a casa di La Russa, che non è proprio l’ultimo arrivato, ha fatto sesso e poi si è pentita e lo ha denunciato, può essere andata così”.

E sul rapporto d’amicizia con Leonardo La Russa, Gilardoni senior afferma: “Mi ha nominato questo ragazzo qua che faceva anche lui qualcosa, il dj a Londra. Mi ha raccontato che è andato a dormire da lui una sera ed è finita lì”.