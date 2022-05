Si chiamava Tommaso ed è la giovane vittima della tragedia avvenuta questo pomeriggio a L’Aquila, dove un’auto ha travolto un gruppo di bambini che giocava nel giardino della scuola dell’infanzia Primo Maggio. La vettura è piombata sui piccoli, ferendone diversi e uccidendo un bimbo di soli 4 anni. “Una scuola meravigliosa, con delle maestre e delle collaboratrici pazzesche per quanto sono brave. Con tutti i bambini molto uniti, con i genitori come si deve. Questo non doveva succedere. Questo non è giusto”, racconta straziata la mamma di uno dei piccoli alunni. “Ho chiesto a mia figlia, super lucida e non apparentemente sotto shock, tutta la dinamica. Con la massima delicatezza. Lei mi ha risposto che si è salvata, perché in quel momento stava dentro la casetta del giardino”, ha aggiunto la donna all’Ansa.

E la mamma di un’altra ragazzina ricorda il bimbo morto, che conosceva bene: “Tommaso era un bambino molto simpatico, un bimbo molto tranquillo e sereno, sensibile e dolcissimo. Spesso si abbracciavano con mia figlia sia quando arrivavano a scuola sia quando uscivano, in un una immagine davvero emozionante”. “È una tragedia immane che ci lascia sconvolti come sono sconvolti i nostri bambini, anche se non lo danno a vedere. Ora dobbiamo stare vicini a loro per tutelarli dal trauma ma dobbiamo stringerci intorno alla famiglia di Tommaso e dei feriti”, ha aggiunto.

“La priorità in questo momento è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall’incidente, con l’auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso” ha spiegato una maestra. “Con alcuni bambini cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile”, ha aggiunto l’insegnante.

Nel primo pomeriggio di oggi la vettura parcheggiata in discesa si è messa in movimento e ha sfondato la rete di recinzione della scuola, travolgendo il gruppo di sei bambini. Tommaso di 4 anni è morto mentre altri cinque sono rimasti feriti, alcuni gravemente. Due sono stati trasportati al Policlinico Gemelli di Roma: una di loro, di 4 anni, è in prognosi riservata: ha una frattura all’osso temporale e un ematoma sottodurale e resta in prognosi riservata. Anche l’altra bimba, di 4 anni, è stabile e ha il respiro spontaneo: è stata sottoposta ad accertamenti e le sue condizioni attuali non sono gravi. Un altro piccolo è al Bambino Gesù, mentre i restanti si trovano all’ospedale del capoluogo abruzzese. La vettura finita nell’area giochi dell’asilo è di una mamma che stava andando a prendere un bimbo nella stessa scuola dell’infanzia in cui è avvenuto l’incidente. All’interno dell’auto c’era un altro bimbo di 9 anni, lasciato momentaneamente solo. Tra le ipotesi è che il conducente abbia dimenticato di inserire il freno a mano o che il bimbo possa aver tolto accidentalmente il freno.