Scopre che lo stage non è retribuito, ragazza lancia i posacenere e scappa

La stagista di un bar di Tirrenia, frazione del comune di Pisa, ha dato in escandescenza quando, dopo una settimana di lavoro, ha scoperto che il tirocinio che stava svolgendo non era retribuito, e di non aver diritto nemmeno al rimborso speso. Quando la titolare del locale le ha comunicato le condizioni di lavoro, la giovane ha perso la testa ed ha lanciato con violenza un posacenere per aria. Poi, prima che la sua superiore chiamasse la polizia, si è dileguata.

A raccontare l’accaduto la stessa titolare del bar, che dopo la lite ha chiamato le forze dell’ordine. Una volta sul posto però la polizia municipale non ha trovato la ex tirocinante. Starà ora alla proprietaria decidere se denunciare la ragazza per danneggiamento o lasciar correre, considerando che non sono stati riportati danni al locale.