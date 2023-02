Un amico di Thomas Bricca posta la foto dei presunti assassini: “Queste me**e lo hanno ucciso”

“Ufficiale, senza ombra di dubbio dal primo giorno: queste m… hanno ammazzato Thomas”: una storia Instagram pubblicata da un amico di Thomas Bricca mostra il volto di due fratelli di Alatri indicati dagli amici del 19enne ucciso lo scorso 30 gennaio come i responsabili dell’agguato.

Il giovane era seduto in compagnia nella zona del “Girone” della cittadina in provincia di Frosinone quando è stato colpito da un proiettile esploso da diversi metri di distanza.

Un suo compagno, fuggito dalla città temendo per la propria vita, ha pubblicato su Instagram una seconda foto, scrivendo il nome di uno dei sospettati e accusandolo: “Lui ha ammazzato Thomas”. Due giovani avrebbero compiuto il blitz: uno ha impugnato l’arma, l’altro guidava lo scooter a bordo del quale sono scappati. “Tutti sanno chi è stato, se non si sbrigano finisce male”, aveva detto due settimane fa il giovane in un’intervista a Repubblica.

“Sono sette i personaggi che tengono sotto scacco Alatri, ho dato i nomi ai carabinieri”, aveva aggiunto. Sui social il padre della vittima chiede giustizia: “Ancora oggi – ha scritto Paolo Bricca – gli assassini di Thomas sorridono. Il mio perdono su di loro nemmeno li ha toccati”.

“Questa mattina – ha scritto in un secondo post – andando in officina vedo un colombo che come mi aspettava, posatosi sulla tettoietta. Poi è saltato su un pino. Sono certo che è il mio angioletto Thomas che cerca di starmi vicino”.