È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il magazine propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Numero speciale sulle elezioni presidenziali americane che hanno visto la vittoria e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Dato per politicamente morto dopo l’assalto a Capitol Hill e i guai giudiziari, il miliardario si è ripreso la Casa bianca, andando oltre ogni aspettativa elettorale. Ecco come ha fatto e cosa dobbiamo aspettarci.

Approfondimento anche sulla grande sconfitta delle elezioni, la democratica Kamala Harris. Non ha conquistato la popolarità sperata nei suoi quattro anni da vicepresidente. Ha ottenuto la nomination solo per l’abbandono di Biden. E ha perso addirittura il voto popolare. Ma la sua sconfitta mostra il fallimento della strategia elettorale dei democratici.

La vittoria di The Donald sancisce la fine dei repubblicani come li abbiamo conosciuti finora. A differenza del suo primo mandato, oggi il tycoon ha il totale controllo sul partito. Una trasformazione profonda che riflette quella avvenuta nella società Usa. Il racconto dell’inviato sull’Old Grand Party.

E ancora: Lo considerano il “Prescelto”, l’inviato da Dio per compiere il destino degli Usa. E lui, in cambio, promette “livelli di potere mai visti”. Così funziona la lobby religiosa che appoggia il miliardario.

Ecco perché ora saranno “dazi amari“. Il neo-eletto presidente vuole alzare le tariffe sull’import per proteggere l’industria Usa e per finanziare un maxi-taglio delle tasse. Ma così rischia di scatenare una guerra commerciale globale e di impoverire i consumatori americani.

I negoziati con Putin. Il patto con Netanyahu. Il rialzo delle spese militari. E i dazi promessi in campagna elettorale. Ecco cosa può succedere in Medio Oriente, Ucraina e nel resto d’Europa con il ritorno di The Donald.

Il ritorno di Trump segna la fine dei diritti? Aborto, marijuana ricreativa, lotte sindacali. Ecco che fine faranno i movimenti sociali e le battaglie civili negli Stati Uniti dopo la vittoria elettorale di Donald Trump.

Infine, un’intervista esclusiva all’attore Johnny Depp. “Il film con Riccardo Scamarcio è la mia interpretazione dell’artista livornese. Alcune delle cose dette da Modì contro il sistema che c’è dietro l’arte, io le ho dette davvero”. La controversa star di Hollywood racconta a TPI la sua seconda opera cinematografica da regista.

