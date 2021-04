Tesla, incidente col pilota automatico: 2 morti. “Nessuno era al volante”

In Texas due uomini sono morti in un incidente a bordo di una Tesla, in cui nessuno occupava il posto di guida. Lo ha dichiarato la polizia della contea di Harris, secondo cui, intorno alle 23:25 di sabato, il veicolo stava attraversando ad alta velocità un’area residenziale a circa 50 chilometri a nord di Houston prima di uscire da una curva e colpire un albero, scoppiando in fiamme. Secondo la stampa locale, per spegnere l’incendio ci sono volute quattro ore e sono stati necessari circa 120.000 litri d’acqua. Secondo quanto dichiarato all’emittente KPRC 2, gli agenti hanno anche contattato Tesla per chiedere come spegnere l’incendio della batteria.

Mark Herman, del 4° distretto di polizia della contea di Harris, ha dichiarato che le prime indagini hanno confermato che “nessuno era al volante del veicolo”. Le vittime, di 59 e 69 anni, sono state trovate sedute al posto del passeggero e sul sedile posteriore della Model S del 2019.

La National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense per i trasporti, ha dichiarato a marzo che stava indagando su 23 incidenti che hanno coinvolto auto Tesla, in cui era stato utilizzato il sistema di guida assistita del produttore californiano di auto elettriche.

Tesla afferma che Autopilot deve essere utilizzato sotto la supervisione costante del conducente, che deve tenere le mani sul volante ed essere pronto a intervenire in ogni momento. Tesla consiglia anche di usare il sistema per rendere la guida più sicura.

In un rapporto dell’anno scorso, la National Highway Traffic Safety Administration ha avvertito che i danni all’interno delle batterie come quelle usate nelle auto elettriche possono portare ad aumenti incontrollati di temperature e pressione (“runaway”) e alla riaccensione di incendi già spenti.

L’azienda di Elon Musk è la prima casa automobilistica al mondo per valore di mercato, nonostante volumi di produzione molto inferiori a quelli dei suoi principali concorrenti come Toyota, Volkswagen e General Motors.

Leggi anche: 1. Jeff Bezos supera Elon Musk e torna l’uomo più ricco del mondo/2. Il curriculum di Elon Musk in una sola pagina

Potrebbero interessarti Nei supermercati arriva il tampone fai da te: quanto costa e come funziona Il nonsense dei tamponi rapidi in Lombardia: nel Lazio costano 22 euro ma lì anche più del doppio Beppe Grillo: “Mio figlio non è uno stupratore. Allora arrestate me”