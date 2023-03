Roma, giallo nel quartiere Parioli: ritrovati un teschio e diverse ossa umane

Giallo nel quartiere Parioli di Roma: alcuni operai hanno trovato sotterrati a due metri di profondità un teschio ed alcune ossa umane in via Isonzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Salario e la Scientifica per i rilievi.

Stando alle prime ricostruzioni non sarebbero recenti, ma soltanto le analisi permetteranno di stabilire a quando risalgono. Si tratta del secondo ritrovamento degli ultimi tempi: un teschio umano è stato trovato venerdì 3 marzo in zona Bufalotta – Tor San Giovanni da un passante.