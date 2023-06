Terrore nel centro di Nola: litiga con la fidanza e investe persone in piazza. Arrestato

Attimi di terrore ieri sera a mezzanotte nel centro storico di Nola, in provincia di Napoli, precisamente in piazza Duomo. Un ragazzo, a bordo di una Fiat Panda nera ha perso completamente la razionalità e ha cominciato a zigzagare puntando dei pedoni che erano nella piazza, investendone sette.

Il ragazzo a bordo dell’auto ha iniziato a sfrecciare nel perimetro della piazza dove sono state proprio le persone presenti a chiamare le forze dell’ordine.

Follia a #Nola, investe la folla con l’auto e semina il panico, poi fugge e si capovolge: 7 feriti #12giugno pic.twitter.com/tVHhulH0HD — AGTW (@AGTW_it) June 12, 2023

Poi è ripartito a tutto gas, centrandone altri. Alla fine dopo l’ultima manovra la Panda nera si è allontanata dal centro di Nola a tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano, a causa anche della velocità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale capovolgendosi. Il ragazzo alla guida è rimasto ferito all’interno dell’abitacolo, raggiunto dalla polizia.

Almeno sette ragazzi sono stati trasportati in ospedale, alcuni sono in condizioni serie.