Terni, padre fa provare la cocaina al figlio di 12 anni. Denunciato

Un padre di 40 anni avrebbe fatto provare la cocaina al figlio di 12 anni. È successo a Terni, il 27 giugno scorso. A scoprire quanto accaduto è stata la madre, di 35 anni, che è separata dall’uomo. Il bambino, infatti, si sarebbe confidato con lei dopo quanto accaduto.

Padre e figlio erano appena tornati dal mare, quando l’uomo avrebbe iniziato a sniffare la cocaina davanti al ragazzino. Dopo l’ avrebbe invitato a provare. Il figlio dopo aver accettato ha raccontato tutto alla madre che lo ha poi sottoposto alle analisi. Il referto ha confermato la positività alla sostanza stupefacente e la donna ha presentato ai carabinieri la denuncia nei confronti dell’ex marito.

Sul Messaggero si legge che gli avvocati della madre del bambino, Giacomo Marini e Federico Favilla, hanno chiesto alla Procura che si proceda nei confronti dell’uomo ai sensi del testo unico della legge in materia di stupefacenti, che punisce la cessione di droga. In questo caso ci sarebbe l’aggravante di aver ceduto la cocaina a un minorenne. Inoltre, i legali hanno chiesto che sia revocata la potestà genitoriale al padre del bambino. “È brutto dover allontanare un padre da un figlio, ma di fronte a questo purtroppo non avevamo alternative”, ha spiegato Favilla.