Una colazione che finisce in tragedia. Una donna di 56 anni è morta soffocata da un pezzo di brioche che aveva appena acquistato al bar. La tragedia è avvenuta questa mattina a Taviano, nel Salento. La donna aveva raggiunto un bar del paese per fare colazione. La notizia ha devastato il paese. Uscita per strada, mentre stava mangiando il cornetto appena acquistato al bar, pare sia rimasta soffocata da un pezzo di brioche. Soccorsa da alcuni passanti che hanno subito che qualcosa non andava, è stata poi presa in cura dal personale del 118 arrivato sul posto celermente.

Inutili le disperate manovre di disostruzione, l’asfissia è giunta poco dopo evidentemente per un boccone della brioche. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.