Giallo su una 12enne di Tarquinia data per scomparsa, poi per ritrovata e ora nuovamente per scomparsa. La ragazza di nome Benedetta Cristofani era scomparsa sabato 4 agosto mentre si trovata nel centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia.

Stamattina era comparso su Facebook un post dalla pagina ‘Aeopc protezione civile di Corchiano’ che dava la lieta notizia del presunto ritrovamento di Benedetta, poi rivelatosi falso. “Benedetta è stata rintracciata nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto”. Il papà è intervenuto subito, chiarendo che non era vero e che le ricerche erano ancora in corso. Il post è stato cancellato.

A dare l’allarme sono stati gli stessi operatori del centro. Poi, ad annunciare il ritrovamento, poco dopo le 23 di domenica sera, è stata la Aeopc protezione civile di Corchiano attraverso la propria pagina Facebook. Tuttavia il post al momento non è più reperibile. Intercettato telefonicamente, da Il Messaggero, il papà della ragazza ha dichiarato: «Non è stata ritrovata, aiutatemi».

Benedetta, secondo quanto riferito dal papà, non avrebbe con sé il cellulare. «Ce l’hanno alla casa famiglia – continua l’uomo – altrimenti avrei provato subito a rintracciarla. Ho suggerito di darlo alla polizia per aprirlo e far controllare le ultime chiamate, perché sfuggire ai controlli e prendere un autobus così… Insomma, va bene che la ragazza è sveglia, ma penso che qualcuno abbia contattato. Per lo meno bisogna risalire alle ultime conversazioni».

Benedetta Cristofani ha dodici anni, come si vede dalle foto pubblicate negli annunci ha capelli castani e occhi marroni. Non è stata ancora divulgata la descrizione di come fosse vestita al momento in cui si è allontanata dal centro estivo di Tarquinia. Quando ci si è accorti che non c’era più è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia hanno avviato le ricerche per allontanamento volontario. La speranza è che Benedetta stia bene, che si trovi magari da un’amica e che possa presto contattare i suoi cari. Ha trascorso tre notti fuori casa, dunque chi le vuole bene è in pensiero per lei. Chiunque l’abbia vista è pregato di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112.

Per lei c’è un appello a tornare, anche se «di parole da dirle ne avrei mille». Per chiunque altro abbia informazioni utili invece c’è un numero di cellulare da contattare: 335.8445356.