Taranto, preside picchiato dai genitori di una bimba di 3 anni: “il degrado della scuola aumenta sempre più”

Picchiato dai genitori di un’alunna di tre anni. È accaduto in una scuola d’infanzia di Taranto. Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Europa-Alighieri”, Marco Cesario, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata guarirà dalle ferite al volto e alla mano in sette giorni. L’uomo ha denunciato gli aggressori già identificati dai carabinieri. “Ormai il livello di degrado della scuola aumenta sempre di più e parallelamente anche la violenza. Non c’è un limite”, confessa il preside al Corriere della Sera.

Un’insegnante aveva chiamato, secondo il regolamento, la mamma di un’alunna di tre anni per cambiarle la biancheria. La signora è arrivata nervosa, è scoppiata una discussione e il preside ha invitato la donna ad abbassare i toni. Dopo qualche minuto si è presentato il padre della bambina che ha aggredito il dirigente scolastico. Questo è il racconto al Corriere della Sera di Marco Cesario che ricorda: “L’uomo mi ha afferrato e sbattuto a terra colpendomi con calci e pugni. Mentre ero a terra anche la signora ha tentato di darmi un calcio. Sono scappato. Avevo il maglione strappato tanta è stata la violenza dell’uomo. La vice preside ha cercato di fermarli e s’è presa anche lei qualche colpo”.

Episodi del genere secondo Cesario accadono perché “il genitore si sente padrone: non deve entrare e uscire da scuola a proprio piacimento. A volte penso che servirebbe la vigilanza delle forze dell’ordine” inoltre, i genitori “non educano. Prendono sempre le difese dei figli” conclude il preside.