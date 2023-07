Una famiglia del Barese si trovava in spiaggia a Manduria, in provincia di Taranto, e ha pensato bene di installare un tendone-gazebo in riva al mare, non lontano dalla Riserva Naturale della foce del fiume Chidro, per trascorrere delle giornate tutti insieme. Una struttura di circa 30 metri quadri con tanto di finestre piuttosto vistosa e ingombrante, come hanno notato i residenti, i quali tramite il movimento politico “Azione Messapica”, hanno denunciato l’abuso sui social.

Le foto sono presto diventate virali e hanno spinto carabinieri e polizia locale ad intervenire per smantellare il tendone. Per la famiglia, che sperava così di risparmiare, arriva la beffa: una multa da 500 euro per l’occupazione abusiva.