Si sono registrate lunghe code in tutta Italia, con alcuni in fila già da 24 ore, per il nuovo MoonSwatch, l’orologio “spaziale” che la casa svizzera ha realizzato in collaborazione con Omega. In molte città si sono registrate scene di caos e assembramenti in una vera e propria corsa all’acquisto che ha coinvolto tanti negozi. L’orologio è infatti in edizione limitata e non viene venduto online.

Ma cosa ha di tanto speciale? Chiamato Bioceramic MoonSwatch, riprende in 11 diverse versioni uno dei modelli forse più amati e desiderati nel mondo dell’orologeria: lo Speedmaster di Omegaversione Moonwatch, proprio quello che aveva accompagnato (al polso) il comandante Neil Armstrong nella prima passeggiata dell’uomo sulla Luna il 20 luglio del 1969. L’orologio infatti viene definito “spaziale”. Il costo? 250 euro, ma c’è chi subito dopo l’acquisto lo ha rivenduto a 1500 euro.

A Torino, la fila occupa un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice nella centralissima via Roma: “Sono qui da ieri notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte“, racconta un trentenne. Venezia, invece, settecento giovani si sono messi in coda dall’una di notte: i residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco dove hanno sede molti dei negozi delle griffe più famose, hanno tempestato di telefonate i Vigili urbani chiedendo il loro intervento per evitare i continui schiamazzi. Tante persone in fila anche a Bologna. Davanti al negozio del brand in via D’Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, soprattutto giovani sono in coda dalla notte e sembra che a metà mattina gli orologi disponibili siano già quasi esauriti. A Napoli si è creata una vera e propria “lista d’attesa” fuori dal negozio: all’apertura oggi dello store nella centrale Piazza Trieste e Trento c’erano già centinaia di persone ad attendere che hanno creato anche notevoli disagi al traffico. A Roma infine la ressa davanti allo store di via del Corso ha reso necessario l’intervento dei carabinieri.