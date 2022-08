Svezia, a fuoco traghetto con 300 persone a bordo

Un traghetto passeggeri con 300 persone a bordo è andato in fiamme vicino alle coste svedesi, al largo di Gotska Sandön. Era partito da Nynäshamn verso Ventspils in Lettonia. Lo hanno riferito le autorità di Stoccolma. Secondo le prime informazioni il rogo potrebbe essere partito dallo pneumatico di una macchina. La segnalazione alle autorità è arrivata poco prima delle 13. Ed è partita una vastissima operazione di evacuazione. È stato preparato un ponte per gli elicotteri. Tre elicotteri e sette navi sono state inviate sul posto e stanno procedendo con le attività di recupero. Le fiamme si sono sprigionate dal ponte auto. “L’incendio e’ sotto controllo”, ha fatto sapere una portavoce dell’autorita’ marittima, precisando che non ci sono notizie di feriti.