Una folle corsa che poteva avere conseguenze drammatiche. Diventa virale un video in cui si vede un suv viaggiare a velocità sostenuta sulla Tangenziale di Napoli in retromarcia. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. La denuncia è del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha scritto: “In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia e alla data e ora esatte nelle quali il fatto sarebbe avvenuto. Si tratterebbe di un episodio gravissimo se fosse confermato, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada. Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente”.