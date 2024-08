Superluna blu di oggi, 19 agosto 2024: il significato, perché si chiama così, quando e come vederla, orario, a che ora, Italia, streaming, dove vedere

Oggi, 19 agosto 2024, è possibile ammirare la Superluna blu, cosiddetta dello Storione. Ma quando e come vederla in Italia? A che ora? Ve lo diciamo subito: la Superluna di oggi sarà visibile anche nel nostro Paese, a partire dalle 20.26 di oggi. Tuttavia, poiché raggiungerà il perigeo – ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra – soltanto alle 7.05 di mercoledì, in realtà si potrà godere del suo romantico fascino anche martedì sera, quando avrà iniziato a essere calante. Un appuntamento che dunque ci farà compagnia per due sere di fila, oggi e domani.

Il termine Superluna viene comunemente utilizzato per indicare quella speciale situazione in cui il nostro satellite transita ad almeno il 90% del massimo perigeo possibile proprio mentre risulta visibile nella sua interezza. Nello specifico, questa volta la distanza minima sarà di 361.970 chilometri: pochi ma non pochissimi, in quanto tutte le restanti Superlune dell’anno si avvicineranno ancora di più. Questa prossimità farà apparire il nostro satellite naturale leggermente più grande e luminoso del solito. Nonostante il nome suggestivo, la Luna non assumerà alcuna colorazione blu: si tratta semplicemente di una denominazione popolare, che non ha alcun fondamento scientifico. Il termine ‘blu’, quindi, non ha alcuna relazione con il colore dell’astro.

“La Superluna del 19 agosto apparirà circa il 6% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Una variazione quindi non particolarmente significativa. Si tratta della terza Luna piena delle quattro previste nell’estate 2024. L’espressione “once in a blue moon” in inglese indica infatti un evento raro, paragonabile al nostro “una volta ogni morte del papa”.

Nel 2024 ci saranno altre tre Superluna, ancora più affascinanti: una giovedì 19 settembre (perigeo a 357.486 chilometri), una giovedì 17 ottobre (perigeo a 357.364 chilometri) e l’ultima venerdì 15 novembre (perigeo a 361.867). Sarà possibile osservare la Superluna blu di oggi, oltre che a occhio nudo, collegandosi in diretta streaming su YouTube: inizio programmato per le 21.30.