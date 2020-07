Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: vinti 60 milioni di euro

Importante vittoria a Sassari: è stato infatti centrato da un giocatore l’ambito 6, che gli è valsa la vittoria di ben 60 milioni di euro. La combinazione vincente è 16, 24, 29, 53, 73, 88. Numero Jolly: 62. Numero Superstar: 50. Nessun ‘5+1’. Il jackpot per il “6” riparte da 11.800.000,00 Euro.

La vincita del Jackpot è stata realizzata a Sassari (SS) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro. Quella di stasera, 7 luglio 2020, è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quella di stasera sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. L’ultima volta in cui il 6 era stato centrato il 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro.

LE ESTRAZIONI DEL LOTTO DI OGGI

Potrebbero interessarti Ragazza presa a schiaffi in spiaggia da un coetaneo a Ostia “Chiedo di essere fucilato, non voglio più morire tutti i giorni”: la lettera dell’ex boss al 41 bis a Mattarella Giallo sulla morte del prof musicista di Crema: la pista della setta spirituale