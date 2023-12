Suona campanelli delle case per scherzo, 15enne inseguito e accoltellato

Gli avevano suonato il campanello di casa per scherzo. Lui avrebbe inseguito i ragazzini e accoltellato un 15enne al fianco. Un uomo di 39 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate dopo essere stato identificato dai carabinieri come il responsabile per l’aggressione avvenuta durante durante la serata del 26 dicembre.

Da quanto ricostruito ieri verso le 23 il ragazzo, in compagnia di una decina di coetanei, si stava divertendo a suonare i campanelli delle abitazioni del centro storico di Cerreto Guidi (Firenze). Tra i destinatari dello scherzo ci sarebbe stato il 39enne denunciato, che sarebbe sceso in strada con un coltello da cucina per inseguire il gruppetto di adolescenti.

Nella fuga il 15enne è inciampato ed è finito a terra: raggiunto dall’uomo, quest’ultimo lo avrebbe colpito all’addome con il coltello prima di andarsene. “Non è chiaro se nell’intento di colpirlo o spaventarlo solamente”, riporta comunicato del Comando provinciale di Firenze. Il giubbotto indossato dal ragazzo avrebbe attutito il colpo. Il minorenne è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove è stato medicato e dimesso dopo alcune ore.