Si suicida durante la videochat con la figlia: “Così punisco mia moglie”

Dramma in Piemonte dove un uomo si suicida durante la videochat con la figlia di 6 anni per “punire” l’ex moglie. Secondo quanto ricostruito, la tragedia è avvenuta a San Sebastiano, comune del Canavese, nella giornata di domenica 20 dicembre.

L’uomo, un 53enne con problemi di salute e rimasto da poco disoccupato, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti poco meno di un anno fa. La donna aveva poi raccontato ai carabinieri di aver ricevuto delle minacce di morte da parte dell’uomo, motivo per cui lei e i suoi tre figli avevano lasciati la casa dove vivevano per andare in una comunità ed essere così più protetti.

È da lì che una delle figlie dell’uomo, una bambina di 6 anni, ha parlato in videochat con il padre, assistendo in diretta al suo suicidio. Il 53enne, infatti, ha preso la sua Beretta calibro 6,35 e si è sparato un colpo in testa. L’uomo ha lasciato un biglietto sul tavolo in cui ha accusato la sua ex moglie della sua infelicità e motivando il gesto come una sorta di “vendetta” nei suoi confronti.

