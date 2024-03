Arriva la prima condanna per lo stupro di gruppo ai danni di una 19enne avvenuto la scorsa estate in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo: 8 anni e 8 mesi di reclusione per uno dei sette ragazzi del “branco”.

La sentenza è stata emanata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Palermo, dopo che l’imputato ha optato per il rito abbreviato.

Il giovane condannato ha da poco compiuto 18 anni e all’epoca dei fatti era l’unico minorenne del gruppo. Ha confessato di aver partecipato alla violenza sessuale di gruppo ma aveva sostenuto di essere stato il solo del “branco” ad aiutare la vittima.

In una prima fase del procedimento, il giudice per le indagini preliminari gli aveva concesso di uscire dal carcere, affidandolo a una comunità. Poi, però, erano emersi alcune chat in cui, subito dopo lo stupro, il ragazzo si vantava con alcuni amici per quanto accaduto. Il gip lo aveva così rispedito in carcere.

Anche gli altri sei ragazzi accusati della violenza sessuale hanno scelto il rito abbreviato: per loro, la sentenza del Tribunale di Palermo dovrebbe essere pronunciata ad aprile.

La tesi difensiva dei giovani è sempre stata che la ragazza fosse consenziente, ma lei ha sempre negato. In alcune intercettazioni emerse, peraltro, sono proprio gli imputati a dire che la vittima aveva più volte chiesto loro di fermarsi.

LEGGI ANCHE: Schermitrice violentata, tracce di eroina nelle urine. “Sono a pezzi”