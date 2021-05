Stupro di gruppo su due minorenni e video pubblicato sui social: indagati 5 giovani di Savona

Savona, stupro di gruppo su due minorenni: 5 giovani indagati

Cinque giovani sono indagati per uno stupro di gruppo ai danni di due minorenni, che sarebbe avvenuto nella provincia di Savona.

Secondo quanto ricostruito, a sporgere denuncia sarebbero state le famiglie delle due ragazzine, entrambe minorenni. La violenza sessuale sarebbe avvenuta in un garage con i giovani, tra cui figura anche un minorenne, che avrebbero ripreso lo stupro con un cellulare, diffondendo poi il video tra gli amici.

Il filmato, finito anche su alcuni canali telegram, è in breve tempo divenuto virale ed è ora a disposizione della procura di Savona, che indaga sull’accaduto.

Cronaca / Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto: “Stava abusando di un minore” Cronaca / Roma, ragazzo drogato e violentato da due amici

I cinque ragazzi sono indagati per violenza sessuale di gruppo, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. A confermare l’indagine, sulla quale la procura mantiene il più stretto riserbo, è l’avvocato Erik Bodda, uno dei legali dei ragazzi coinvolti nella violenza sessuale.

“I carabinieri cui sono state affidate le indagini hanno sequestrato i cellulari degli indagati usati pare per girare il video che è stato poi postato sui social. Per questo, anche se non formalizzati, sarebbero ipotizzati anche i reati di revenge porn e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico” ha dichiarato l’avvocato all’Ansa.

“Venerdì mattina è prevista l’udienza di affidamento a un perito per l’esame del contenuto dei supporti informatici – ha aggiunto – Al momento non sarebbero state decise misure di custodia cautelare, ma tutti e cinque gli indagati sarebbero già stati informati dell’indagine in corso”.

Leggi anche: “Tremavo, ero un corpo vuoto: vi racconto cosa si prova durante uno stupro”