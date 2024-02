Stupro di Catania, disposto il carcere per due minorenni e un 18enne

Tre degli indagati per la violenza di gruppo a Catania andranno in carcere. Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre dei ragazzi accusati di avere avuto una parte attiva nella violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una 13enne nei giardini comunali della Villa Bellini.

Si tratta di due minorenni di un giovane che ha già compiuto 18 anni. La posizione di quest’ultimo sarà trasmessa, per competenza, alla procura distrettuale.