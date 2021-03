Studentessa torna a scuola dopo l’aborto: in classe trova biglietti offensivi

Una studentessa torna a scuola dopo l’aborto e trova nella sua classe dei biglietti con un disegno di un feto e scritte offensive quali “Ho bisogno di afFeto”, “Questo eri tu”, “Mi hanno buttato in mezzo all’utero e ne sono uscito embrione” e “Io feto, tu aborto”.

È accaduto in un istituto superiore di Piacenza a una ragazzina, esentata dalla didattica a distanza. A darne notizia è l’avvocato per i diritti Cathy La Torre che annuncia: “Presenterò un esposto alla Procura per chiedere che vengano accertati eventuali reati. La ragazza è chiaramente e fortemente turbata dall’accaduto”.

La ragazza ha ricevuto sui social la solidarietà di alcuni dei suoi compagni di classe e non solo, mentre al momento non è chiaro chi abbia lasciato i bigliettini offensivi nei confronti della studentessa.

