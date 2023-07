Studente di Modena morto in Olanda: mistero sulle cause. Era esperto di cybersicurezza

Un giovane modenese, Ruben Biskupec, è morto in circostanze misteriose mentre si trovava in Olanda per motivi di studio. Il 25enne era molto conosciuto a Modena per essere stato un giocatore di spicco di rugby e football americano.

Laureato in ingegneria informatica, si trovava ad Eindhoven per specializzarsi in cybersicurezza all’Istituto di tecnologia. I genitori, che a Modena gestiscono una pizzeria, si stanno recando in Olanda per capire cosa sia accaduto al figlio.

Due anni fa, Il giovane di origine croata aveva vinto un campionato di seconda divisione con Vipers Modena, squadra di football americano. Aveva militato nelle giovanili del “Modena Rugby 1965”, arrivando a giocare in prima squadra in serie A (la terza serie in Italia) nel ruolo di trequarti. Negli ultimi anni aveva frequentato un semestre anche alla prestigiosa École polytechnique fédérale di Losanna nell’ambito di un programma di scambi didattici.