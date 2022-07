Stresa, la denuncia di una 20enne: “Stuprata in spiaggia dai miei amici, nel gruppo anche una ragazza”

Stresa, una ragazza denuncia: “Stuprata in spiaggia dai miei amici”

Una ragazza di vent’anni sarebbe stata stuprata in spiaggia da un gruppo di amici, di cui farebbe parte anche una ragazza, a Stresa, località sul Lago Maggiore.

L’episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri, è emerso solamente nella giornata di venerdì 8 luglio, anche se la vicenda sarebbe avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 giugno.

La ventenne, che ha sporto denuncia, ha raccontato di essere stata violentata dai suoi amici al termine di una serata alcolica, che sarebbe appunto terminata su una spiaggia del lungolago di Stresa con lo stupro di gruppo.

La presunta vittima, secondo le poche informazioni disponibili finora, non ricorderebbe quasi nulla della serata, ma sarebbe stata visitata in ospedale per accertamenti anche di carattere tossicologico.