San Felice al Cancello, strangola la moglie davanti ai figli piccoli

Ennesimo caso di femminicidio in Italia avvenuto, questa volta a San Felice al Cancello, in provincia di Caserta, dove un uomo ha strangolato la moglie davanti ai figli piccoli.

La vicenda si è svolta nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre all’interno dell’appartamento dove viveva la coppia, Lulzim Toci, 30enne di origini albanese, ed Eleonor Toci, connazionale del marito di 24 anni.

Secondo quanto ricostruito l’uomo ha strangolato la moglie nel letto matrimoniale. Ad avvisare i carabinieri è stata la cognata della coppia: il 30enne, infatti, dopo il delitto si è recato a casa della cognata chiedendole di accompagnarlo in ospedale.

La donna, però, non ha creduto al cognato e ha chiamato i figli della coppia, due bambini di quattro e sei anni. Proprio i bambini hanno rivelato l’omicidio alla zia, che ha allertato le autorità: “Papà ha ucciso mamma”.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’omicida che vagava nei pressi dell’abitazione, in via Caravaggio, è stato quindi fermato e portato in caserma.