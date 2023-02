Strage di Corinaldo, chiamati a testimoniare Fedez e Sfera Ebbasta

Fedez e Sfera Ebbasta sono stati chiamati a testimoniare nel processo bis sulla strage di Corinaldo. I due cantanti saranno ascoltati venerdì prossimo, 24 febbraio, sul rispetto delle norme di sicurezza nel locale in cui a dicembre 2018 morirono sei persone.

Sfera Ebbasta si sarebbe dovuto esibire al “Lanterna Azzurra” la notte stessa della strage, mentre Fedez aveva tenuto un concerto nello stesso locale quasi tre anni prima. lIl rapper aveva poi dichiarato al Fatto Quotidiano che Sfera Ebbasta “non può più andare in un posto del genere”, pur scagionandolo da ogni responsabilità per quanto accaduto tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, in cui circa 200 persone rimasero ferite nel tentativo di uscire dal locale. Un panico scatenato da un gruppo di ragazzi che aveva azionato spray urticanti per rubare oggetti preziosi agli altri spettatori.

Secondo una consulente della procura, nel locale potevano essere presenti al massimo 255 persone, mentre quella sera erano presenti circa 1.500 persone. Il processo bis vede imputati i sei componenti della commissione comunale di vigilanza, tra cui l’allora sindaco Matteo Principi, due consulenti e uno dei soci della società che aveva in gestione il locale, accusati a vario titolo di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale.

Il primo filone processuale si è concluso a dicembre con la condanna in via definitiva di sei giovani parte del gruppo accusato di aver usato spray al peperoncino. La Cassazione ha confermato la condanna per associazione a delinquere, aggiunta dai giudici in Appello a quelle per omicidio preterintenzionale, lesioni personali, furti e rapine.