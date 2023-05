“Ti faccio rapire”: stalker arrestato dalla sua vittima grazie a un video

Per mesi è stata vittima del suo ex compagno, che la minacciava, la tormentava, la costringeva a rapporti sessuali forzati. Era arrivato a puntarle un coltello alla gola dicendole “ti faccio rapire dai miei parenti sardi”. La vittima, una trentenne studentessa originaria della provincia di Viterbo, è riuscita a far arrestare il suo aggressore.

L’uomo, suo coetaneo, originario di Gualdo Cattaneo, era arrivato ad entrare dentro casa della donna passando dalla finestra dopo essersi arrampicato sul terrazzo. Lei lo ha filmato terrorizzata e grazie a quel video è riuscita ad ottenere un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti. Divieto di avvicinamento che però è stato violato diverse volte.

Ha continuato a minacciarla per diverso tempo, fino all’ultima aggressione, alla fine della scorsa settimana, in seguito alla quale è stato arrestato. La studentessa è riuscita a contattare un vicino che ha allertato i carabinieri: tornava da un incidente probatorio in tribunale durante il quale aveva fornito al pm le prove delle violenze subite. Tra queste, diverse minacce di morte e di rapimento.