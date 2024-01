“Se non mi chiami ti faccio violentare”: stalker finisce agli arresti domiciliari

Un uomo di 34 anni di Roma è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking per aver ripetutamente minacciato una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale durata alcune settimane.

“Ti salvi solo se mi chiami, ti faccio violentare”, “Ti faccio strappare gli occhi dalle orbite”: questo il tenore dei messaggi inviati dal 34enne alla ex, una 29enne di Centocelle.

La vicenda è raccontata da Repubblica. L’uomo si sarebbe anche fotografato con una pistola poi rivelatasi in realtà una macchinetta per tatuaggi. In almeno una occasione, inoltre, avrebbe aspettato la sua vittima sotto casa e avrebbe poi cercato di baciarla contro la sua volontà, per poi spintonarla e morderla una volta vistosi respinto.

La donna lo ha denunciato alla Polizia del distretto Prenestino. Le forze dell’ordine lo hanno arrestato in flagranza differita sulla base di quanto previsto dal Codice Rosso. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.