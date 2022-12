Stappa lo spumante e schizza per sbaglio due ragazzi al tavolo accanto: accoltellato alla spalla

Gli schizzi di una bottiglia di spumante stappata all’interno di un ristorante lo hanno raggiunto mentre era seduto a un altro tavolo, così ha reagito accoltellando il giovane che lo aveva “bagnato” e fuggendo via: un 33enne è stato arrestato in seguito a una rissa avvenuta in un locale di Formia, nella zona di piazza Tommaso Testa.

Il Tribunale di Cassino ha emesso una ordinanza di misure cautelari, eseguita dagli agenti del commissariato, nei confronti del giovane e di un’altra persona di 32 anni che era con lui.

Erano seduti di fianco alla vittima, che stava festeggiando una ricorrenza con dello spumante: inavvertitamente qualche goccia li ha raggiunti dopo che la bottiglia era stata stappata, causando la spropositata reazione dei due indagati.

L’episodio risale allo scorso 4 dicembre. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata alla spalla. Ai due sono contestati i reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma.

L’autore del gesto è stato posto agli arresti domiciliari, per l’altro è stato emesso il divieto di dimora e accesso nel territorio del comune di Formia, con l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne.