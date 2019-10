Milano: spray urticante in metro, malori tra i passeggeri

Uno spray urticante è stato diffuso all’interno della metro di Milano, provocando diversi malori ai passeggeri presenti nel convoglio.

Lo rende noto il 118, che ha prestato soccorso ad alcuni dei passeggeri colti da problemi respiratori.

Le persone che sono state visitate sul posto sono dieci, tra cui alcuni minori. Tuttavia, nessuno di loro è stato trasportato in ospedale.

I sintomi, secondo quanto riferito dal personale medico, sono quelli di una leggera intossicazione dovuta a uno spray al peperoncino, spruzzato ai tornelli della stazione della metropolitana di Cimiano, a Milano.

Il fatto è avvenuto alle 15 circa di venerdì 25 ottobre.

L’Atm, l’azienda che gestisce i trasporti a Milano, ha chiuso la stazione per circa venti minuti, consentendo comunque il transito dei treni.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che nelle prossime ore visionerà i filmati delle telecamere di sicurezza per individuare l’autore del gesto.

L’episodio avviene nel giorno in cui nella città meneghina, così come in molte altre città d’Italia, è in programma lo sciopero generale, che vede coinvolti anche i trasporti pubblici locali.

Sciopero Atm Milano oggi 25 ottobre 2019: a rischio i trasporti della città

Notizia in aggiornamento