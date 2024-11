Il mistero degli sposi scomparsi e poi tornati a casa: “Mia moglie era triste, volevo farle vedere Milano”

Il mistero degli sposi scomparsi e poi tornati a casa: “Mia moglie era triste”

Una fuga romantica e nulla di più: si nasconderebbe solamente questo nella misteriosa vicenda degli sposi scomparsi nel nulla il 29 ottobre e poi tornati a casa dopo cinque giorni, il 3 novembre.

I due ragazzi di Frattamaggiore, a Napoli, si erano sposati il 25 ottobre. Quattro giorni dopo, sono usciti dall’abitazione dei genitori di lui, in tenuta sportiva a senza alcun bagaglio al seguito, lasciando a casa dei genitori i due bimbi di sette mesi e sette anni, per andare a vedere un appartamento in cui trasferirsi.

Gli sposi, come detto, sono poi rientrati a casa solamente cinque giorni dopo, mentre tutto il paese li cercava e la mamma di lui lanciava appelli disperati.

Ma cosa è successo esattamente? Questa la versione che i neo sposi hanno fornito alle telecamere di Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 6 novembre.

L’uomo ha affermato: “Mia moglie era triste perché non abbiamo fatto il viaggio di nozze e senza organizzarmi ho deciso di portarla a vedere Milano, lei non c’era mai stata”.

“Io non sapevo nulla – ha dichiarato la donna – Avevamo appuntamento per vedere una casa. Mio marito mi ha detto di andarci a piedi e mentre andavamo mi ha proposto di andare a fare una passeggiata a Napoli, in treno. Poi mi ha chiesto di allontanarci per qualche giorno e siamo andati a Milano. Mi ha assicurato che aveva avvistato tutti a casa, mi ha convinto. Mi ha detto che i bimbi erano con sua madre, un posto sicuro per me. Siamo stati a Bologna e poi a Venezia. Mentre facevamo colazione, in tivù si parlava di due scomparsi e ho visto la nostra foto. Che hai combinato? Gli ho detto”.

La donna, quindi, ha capito che in realtà il marito non aveva avvisato nessuno: “Abbiamo litigato molto. Il primo pensiero è stato correre a casa dai miei bimbi”.