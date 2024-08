Si apre lo sportello dell’auto in marcia, 20enne viene sbalzato fuori e muore: era in vacanza con gli amici

Un ragazzo lombardo di 20 anni è morto in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con gli amici in Puglia. Lo sportello dell’auto su cui viaggiava si è improvvisamente aperto e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto.

La vittima si chiamava Lorys Bellapianta, residente a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La tragedia è avvenuta nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto sul lungomare di Torre Santa Sabina, litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto. Il ragazzo era sui sedili posteriori di una Opel Corsa insieme a quattro amici coetanei, tutti originari della Lombardia.

A un certo punto, mentre l’auto era in movimento, uno dei due sportelli posteriori dell’auto si è aperto e Lorys è stato sbalzato fuori dall’abitacolo cadendo a terra: la testa avrebbe sbattuto anche contro un vaso di cemento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sul caso indagano i militari dell’Arma. Tra le ipotesi al vaglio c’è che lo sportello non fosse correttamente chiuso, ma non si esclude la posta del gioco finito in tragedia.

