Sparo di Capodanno, davanti ai pm Delmastro si corregge: “Ero fuori a fumare”

Andrea Delmastro ha cambiato versione davanti ai pm che indagano sullo sparo di Capodanno. Lo riporta Domani, che ha rivelato i contenuti dell’interrogatorio fatto l’8 gennaio scorso di fronte alla pm Paola Francesca Ranieri della procura di Biella. In quella sede il sottosegretario alla Giustizia, considerato un fedelissimo di Giorgia Meloni, ha fornito una ricostruzione diversa rispetto a quella data nelle interviste a La Repubblica e al Corriere della Sera nei giorni successivi il ferimento di Luca Campana, genero del caposcorta dello stesso Delmastro raggiunto da un colpo di pistola durante la festa di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza. A sparare è stata la mini-revolver di Emanuele Pozzolo, deputato sospeso di Fratelli d’Italia che ha sempre negato di aver premuto il grilletto.

Al momento dello sparo, Delmastro non era presente nella stanza. “Io sono uscito per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza, nel piazzale”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. “Stavo raccogliendo il cibo avanzato per andare via. Avevo quattro buste da portare in auto. Dalla Pro Loco alla macchina saranno 200 metri”, la ricostruzione che sempre il sottosegretario aveva fatto a La Repubblica. “Ero uscito con le prime due. Ritorno indietro per prendere le altre due e sento la moglie di quello che è stato ferito, che poi è il marito della figlia di uno della mia scorta, che grida ‘un botto… un botto’. Mi si gela il sangue e cerco di capire”, aveva aggiunto, spiegando di essere rimasto per “sapere cosa fosse successo al ragazzo e sincerarmi della sua situazione”. Nell’interrogatorio ai pm invece Delmastro sembra aver ricordato diversamente quanto accaduto al momento dello sparo.

“Ero fuori con due conoscenti di mia figlia, ho solo sentito il rumore dello sparo e ho pensato fosse un petardo”, le sue parole secondo Domani. “Poco prima avevo caricato la mia macchina, ero risalito e mi stavo trattenendo a fumare una sigaretta con gli amici di mia figlia, dopo il petardo non mi ero allarmato particolarmente e ho terminato la sigaretta per poi rientrare e rendermi conto di ciò che era successo”, ha aggiunto.