Sovrapprezzo per l’uso del Pos: il cliente si infuria e aggredisce la barista

Dopo aver letto di dover pagare un sovrapprezzo per l’uso del Pos, si è infuriato e ha aggredito la barista che gli aveva presentato il conto, prendendola per il collo. L’aggressione – come raccontato da Il Gazzettino – è avvenuta a Cornuda, in provincia di Treviso, nel pomeriggio di giovedì 24 agosto in un locale, il Dam Bar, di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Dopo aver terminato la consumazione, il cliente presunto autore della violenza, un uomo di 30 anni, si sarebbe recato alla cassa per pagare e avrebbe deciso di farlo con il Pos. In quel momento si sarebbe accorto che sulla ricevuta gli era stato aggiunto un sovrapprezzo per aver scelto di non pagare in contanti e sarebbe andato fuori di testa.

Il 30enne si sarebbe subito avventato sulla ragazza dietro al bancone e la avrebbe presa per il collo. Alcuni clienti presenti all’interno del locale sarebbero intervenuti per fermare l’uomo e per prestare soccorso alla donna. Subito dopo, la vittima dell’aggressione è stata portata in ospedale per sottoporla ad accertamenti e verificare le sue condizioni di salute. Sul luogo sono immediatamente intervenute anche le forze dell’ordine.