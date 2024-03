Sonia Bruganelli rapinata a Roma: “Mi hanno strappato il Rolex dal polso, ho avuto tanta paura”

Sonia Bruganelli rapinata a Roma: “Mi hanno strappato il Rolex dal polso”

Paura per Sonia Bruganelli che è stata rapinata a Roma, a pochi metri dalla sua abitazione, in via della Farnesina.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’ex moglie di Paolo Bonolis era in auto quando le è stato strappato dal polso un Rolex.

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male” ha commentato Sonia Bruganelli che successivamente ha sporto denuncia accompagnata dall’ex marito Paolo Bonolis.

Il colpo, sempre secondo quanto riporta il quotidiano romano, sarebbe stato commesso da una banda già responsabile di altri colpi nel quadrante nord della Capitale.

La modalità, infatti, sarebbe sempre la stessa: seguire la vittima e, al momento giusto, avvicinarsi per scipparle l’orologio.