Sguardo di troppo alla moglie: 31enne stacca orecchio a morsi a un passante

Paura a Sondrio, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver staccato a morsi un orecchio a un passante. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, i due uomini stavano litigando per uno sguardo di troppo alla moglie dell’arrestato. Il 31enne si sarebbe scagliato improvvisamente sulla vittima, staccandogli a morsi la parte superiore del padiglione auricolare destro. Llaggredito è stato portato immediatamente

all’ospedale di Sondrio, che l’ha dimesso con una prognosi superiore a 40 giorni per “amputazione del terzo superiore padiglione auricolare destro con lesione permanente”.

Il 31enne, originario della Nigeria, è stato arrestato per lesioni personali dolose. Nei confronti dell’uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e violenza e minaccia a pubblico ufficiale, il questore ha emesso un provvedimento di ammonimento