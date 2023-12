Un ritrovamento a dir poco curioso. Diecimila euro in contanti, in banconote da 50 euro, racchiusi in una busta in cellophane trasparente termosaldata e presumibilmente sotterrata. Poteva essere un inaspettato regalo di Natale per un anziano di Sondrio che ha fatto questa clamorosa scoperta nel pomeriggio del 25 dicembre a Sondrio.

L’uomo stava passeggiando lungo un sentiero che attraversa il bosco fra le località di Triasso e Triangia, frazioni del capoluogo valtellinese, a circa 800 metri di quota, quando ha notato la busta, ancora in parte coperta dalla terra. L’anziano non ha avuto alcun dubbio: senza neppure contare quelle banconote, ha preso la busta e l’ha portata al Corpo di Guardia della Questura di Sondrio: il poliziotto addetto alla vigilanza è rimasto senza parole quando ha contato il denaro.

Le banconote sono state poste sotto sequestro. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che sta cercando di far luce sul misterioso ritrovamento. Non dovrebbe trattarsi di proventi ricollegabili all’attività di spaccio: le banconote sono nuove, pulite e lisce, come se fossero appena state ritirate da una banca, solo leggermente consumate ai bordi inferiori, probabilmente dissotterrate e morsicate da un animale. Una delle ipotesi è che si tratti di denaro frutto di incassi o possibili pagamenti in nero, non dichiarati, che qualcuno avrebbe deciso di nascondere nel bosco.