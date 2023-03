Somma Vesuviana, trovato il corpo della 26enne Diana Biondi: era scomparsa da due giorni

Era sparita senza lasciare tracce dopo essere andata all’università. Ora la scomparsa di Diana Biondi, studentessa di 26 anni, sembra aver trovato un epilogo tragico. Nel pomeriggio di oggi è stato infatti trovato un corpo in un dirupo a Santa Maria a Castello, nei pressi di Somma Vesuviana, la cittadina da cui proveniva Diana. Non è ancora arrivato il riconoscimento ufficiale, ma gli inquirenti avrebbero pochi dubbi sull’identità.

Le ricerche della ragazza proseguivano da due giorni, dopo essere stata vista l’ultima volta lasciare la facoltà di Lettere moderne della Federico II di Napoli, dove aveva frequentato alcune lezioni lunedì scorso. La ragazza non aveva più fatto ritorno alla casa dei genitori, a Somma Vesuviana, da cui era uscita la mattina di lunedì 27 febbraio, e non aveva più risposto al telefono. La sera stessa della scomparsa, il padre Edoardo aveva deciso di presentare denuncia ai carabinieri. Da allora sui social familiari e amici avevano diffuso numerosi appelli per ritrovarla.

Il suo telefono ha smesso di squillare alle 17 di lunedì ed è rimasto sempre spento. Inutili anche i tentativi di contattarla su WhatsApp. I carabinieri dovranno ora chiarire le dinamiche della morte della ragazza.